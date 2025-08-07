Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака

«Следующий круг вопросов, которые сегодня планируется рассмотреть, связан тоже с расширением круга онкологических больных, которые можно вовлечь в лечение с помощью этой технологии. Здесь речь пойдет в первую очередь о совершенствовании программного обеспечения, которое, не секрет, сейчас настроено на онкологические заболевания с очень высокой генетической изменчивостью, такие как меланомы, мелкоклеточный рак легкого и другие», — сказал он в ходе заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете.