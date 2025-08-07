Нижегородский фуникулёр закрывается

Подъёмник прекратит принимать пассажиров на время проведения профилактических технических работ.
Начиная с 13 августа, фуникулер возобновит свою обычную деятельность и будет открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00.
Более подробную информацию о графике работы фуникулера, а также об истории его создания, можно найти на официальном сайте Нижегородского кремля.
Стоимость проезда в одну сторону для взрослых составляет 350 рублей. Предусмотрены льготные тарифы для определенных групп населения. Жители Нижегородской области имеют возможность воспользоваться специальным сниженным тарифом в размере 250 рублей при предъявлении «Карты жителя Нижегородской области» (как в пластиковом, так и в виртуальном формате).