Спорт для маломобильных: в Иркутске открылась спортплощадка

В Иркутске на бульваре Гагарина открылась площадка с современными тренажерами для людей с ограниченными возможностями.

28

Проект реализован ИТ-компанией «АСФ» при поддержке администрации города. На новой площадке — девять тренажеров, пять предназначены в том числе для колясочников. Общественники, участники специальной военной операции, заслуженные спортсмены, представители благотворительных фондов, мэр Иркутска Руслан Болотов, депутат Законодательного Собрания региона Денис Ягодзинский, а также сотрудники компании открывали площадку.

— Здесь установлено оборудование для полноценных силовых тренировок. Сегодня довольно востребовано направление, когда ведется адаптация ветеранов специальной военной операции через спорт. И занятия на этой площадке будут способствовать их скорейшей реабилитации. Подобные инициативы администрация Иркутска всегда будет поддерживать, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.