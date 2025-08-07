Спорт для маломобильных: в Иркутске открылась спортплощадка

— Здесь установлено оборудование для полноценных силовых тренировок. Сегодня довольно востребовано направление, когда ведется адаптация ветеранов специальной военной операции через спорт. И занятия на этой площадке будут способствовать их скорейшей реабилитации. Подобные инициативы администрация Иркутска всегда будет поддерживать, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.