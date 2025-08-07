В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки

Средства размещения, которые этого не сделают, с 1 сентября получат статус «Приостановлен». Кроме того, их не будут отображать в поиске на сайтах бронирования. Реклама без ссылки на реестр также будет запрещена. А с 6 сентября не прошедший самооценку бизнес могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать, добавил Аксенов.