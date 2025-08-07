В Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценки

«До 1 сентября 2025 года все средства размещения (гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги) обязаны пройти самооценку, включая те, которые уже были перенесены в реестр Росаккредитации из предыдущего реестра», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Средства размещения, которые этого не сделают, с 1 сентября получат статус «Приостановлен». Кроме того, их не будут отображать в поиске на сайтах бронирования. Реклама без ссылки на реестр также будет запрещена. А с 6 сентября не прошедший самооценку бизнес могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать, добавил Аксенов.
Для того, чтобы пройти самооценку онлайн, необходимо авторизоваться через портал Госуслуги в системе «Гостеприимство» Росаккредитации.
В конце июля этого года руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в РК Валентина Марнопольская отмечала, что большинство объектов размещения в Крыму еще не приступили к типизации своих объектов. По ее словам, на определенном шаге типизации, когда приходится подгружать документы на недвижимость, объекты размещения сталкиваются с проблемами, которые им сейчас в срочном порядке следует решать.