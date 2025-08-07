Ещё один микрорайон Владивостока портят подростки-вандалы

В социальных сетях распространяют информацию, что детская площадка во дворе дома № 14 по улице Терешковой стала местом пребывания подростков, которые ведут себя крайне агрессивно. Школьники нецензурно ругаются, кричат, позволяют себе мелкие акты вандализма — ломают деревья и изрисовывают на детской площадке скамейки. Отдельно местные жители отмечают регулярные гонки на мопедах, которые устраивают эти подростки. Они ездят по внутридомовым проездам и дворам, в том числе заезжают на детские площадки, создавая угрозу для автомобилистов и пешеходов, в том числе других несовершеннолетних.