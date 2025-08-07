Омские бизнесмены начали банкротить бывшего земляка

4 августа 2025 года Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление о банкротстве компании «СибАвтоТранс», основанной омичом Владимиром Коршуновым. Иск подало ООО «Сибавтоком» из Омска, принадлежащее Владиславу Пичугину и Денису Тишкину.
Несмотря на впечатляющие финансовые показатели — выручка в 3,3 млрд рублей и чистая прибыль 64 млн рублей в 2024-м — компания столкнулась с проблемами. «СибАвтоТранс», специализирующаяся на подготовке стройплощадок для месторождений ЯНАО, переехала из Омска в Москву в феврале прошлого года. В ее активах числится 121 единица спецтехники.
