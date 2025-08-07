Наставник «Акрона» Тедеев будет сожалеть, если Дзюба завершит карьеру

Главный тренер «красно-черных» заявил, что хочет «еще долгие годы наслаждаться его действиями» на поле.
Артем Дзюба проводит с «Акроном» второй сезон РПЛ. В прошлом в 22 матчах чемпионата забил девять голов и отдал семь результативных передач. В этом сыграл в трех, дважды отличился и оформил ассист.
Недавно стало известно, что текущий розыгрыш Премьер-лиги может стать для 36-летнего форварда последним.
«Буду очень сожалеть прежде всего как болельщик, даже не как тренер. А как тренер — тем более. Это банально. Хочется еще долгие годы наслаждаться его действиями и тем, какой он человек», — подчеркнул наставник тольяттинцев Заур Тедеев.
Объяснил: Дзюба много работает над собой. Однако сейчас ему нужно больше пауз после игр.
«Но то, как трудится на футбольном поле, видно на матчах. Отдает себя на 200%», — добавил Тедеев в разговоре с «Матч ТВ».
