Восемь лучших учителей из Калининградской области получат по 200 тысяч рублей премии

Восемь педагогов Калининградской области получат по 200 тысяч рублей за профессиональные достижения в 2025 году.
О выплате федеральных премий сообщает пресс-служба областного правительства.
Премии удостоены:
— учитель русского языка и литературы гимназии № 32 Калининграда Марина Голивец;
— учитель информатики гимназии № 40 имени Гагарина Вероника Есева;
— учитель русского языка и литературы Полесской школы Анастасия Мальцева;
— учитель географии из лицея № 1 Балтийска Елена Новова;
— учитель начальных классов Школы будущего Елена Озолина;
— учитель английского и французского языков лицея № 49 Наталья Романова;
— учитель физики школы № 28 Калининграда Александр Соловьев;
— учитель математики гимназии № 22 Оксана Тютина.
Всего на получение премий в размере 200 тысяч рублей претендует около 4 тысяч педагогов со всей страны каждый год.