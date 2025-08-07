Ричмонд
Восемь лучших учителей из Калининградской области получат по 200 тысяч рублей премии

Педагогов отметили за профессиональные успехи.

Источник: Комсомольская правда

Восемь педагогов Калининградской области получат по 200 тысяч рублей за профессиональные достижения в 2025 году.

О выплате федеральных премий сообщает пресс-служба областного правительства.

Премии удостоены:

— учитель русского языка и литературы гимназии № 32 Калининграда Марина Голивец;

— учитель информатики гимназии № 40 имени Гагарина Вероника Есева;

— учитель русского языка и литературы Полесской школы Анастасия Мальцева;

— учитель географии из лицея № 1 Балтийска Елена Новова;

— учитель начальных классов Школы будущего Елена Озолина;

— учитель английского и французского языков лицея № 49 Наталья Романова;

— учитель физики школы № 28 Калининграда Александр Соловьев;

— учитель математики гимназии № 22 Оксана Тютина.

Всего на получение премий в размере 200 тысяч рублей претендует около 4 тысяч педагогов со всей страны каждый год.