Часть ЮБК обесточена из-за аварии

Так, без света на данный момент поселки Кореиз и Гаспра в Большой Ялте. Кроме того, в Алуште отключены от электричества улицы Красноармейская, Судакская, Коллективная, пепеулки Заводской и Пищевой и прилегающие к ним.
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
В четверг утром из-за аварии на линии без света остались больше 3,5 тысяч абонентов Алушты и окрестных сел, сообщала глава администрации города Галина Огнева. Также обесточены село Изобильное и поселок Розовый.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.