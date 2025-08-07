Ричмонд
Часть ЮБК обесточена из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Так, без света на данный момент поселки Кореиз и Гаспра в Большой Ялте. Кроме того, в Алуште отключены от электричества улицы Красноармейская, Судакская, Коллективная, пепеулки Заводской и Пищевой и прилегающие к ним.

Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

В четверг утром из-за аварии на линии без света остались больше 3,5 тысяч абонентов Алушты и окрестных сел, сообщала глава администрации города Галина Огнева. Также обесточены село Изобильное и поселок Розовый.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.

