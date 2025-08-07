В Башкирии врач достал из носа ребенка таблетку

Мама ребенка обратилась к медикам с жалобой на сильную заложенность носа. На приеме у врача женщина объяснила, что у девочки перестал дышать нос после того, как она играла с бабушкиным лекарством — «Панкреатин».
Малышка случайно нашла таблетки и, возможно, вдохнула или сама засунула их в нос.
Врач осмотрел носовые ходы, обнаружил инородное тело (таблетку) и аккуратно удалил его. Маме даны рекомендации по наблюдению за состоянием ребёнка, рассказал о случившемся главный врач Раевской ЦРБ Венер Изикаев. Он также рекомендовал в случае обнаружения инородного тела в носу ребенка срочно обращаться к медикам.