В Башкирии врач достал из носа ребенка таблетку

Инцидент произошёл в селе Раевский Альшеевского района.

Источник: Раевская ЦРБ

Мама ребенка обратилась к медикам с жалобой на сильную заложенность носа. На приеме у врача женщина объяснила, что у девочки перестал дышать нос после того, как она играла с бабушкиным лекарством — «Панкреатин».

Малышка случайно нашла таблетки и, возможно, вдохнула или сама засунула их в нос.

Врач осмотрел носовые ходы, обнаружил инородное тело (таблетку) и аккуратно удалил его. Маме даны рекомендации по наблюдению за состоянием ребёнка, рассказал о случившемся главный врач Раевской ЦРБ Венер Изикаев. Он также рекомендовал в случае обнаружения инородного тела в носу ребенка срочно обращаться к медикам.