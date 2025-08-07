В Могилеве мужчина уснул на рельсах и едва не погиб под колесами поезда

Спасателям 6 августа в 11.41 поступила информация о необходимости оказания помощи по извлечению мужчины из-под маневрового дизель-поезда на ул. Строителей. С помощью мягких носилок работники МЧС извлекли из-под поезда 54-летнего мужчину.
Как выяснилось, мужчина спал на железнодорожных путях. При приближении поезда машинист подал звуковой сигнал и предпринял попытку экстренной остановки. Мужчина проснулся, но не успел покинуть пути. Он упал в яму между рельсами, что помогло ему избежать более серьезных травм. С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован. Задержка дизель-поезда Осиповичи — Могилев составила 32 минуты.