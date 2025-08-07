В Могилеве мужчина уснул на рельсах и едва не погиб под колесами поезда

Как выяснилось, мужчина спал на железнодорожных путях. При приближении поезда машинист подал звуковой сигнал и предпринял попытку экстренной остановки. Мужчина проснулся, но не успел покинуть пути. Он упал в яму между рельсами, что помогло ему избежать более серьезных травм. С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован. Задержка дизель-поезда Осиповичи — Могилев составила 32 минуты.