Ярко отметят День коренных народов мира в Хабаровске

Хабаровск готовится отметить Международный день коренных народов мира. В ближайшие выходные в городе пройдут выставки, фестивали, мастер-классы и лекции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Международный день коренных народов мира отмечают 9 августа, он призван привлечь внимание к богатому наследию, традициям и современной жизни КМНС.
В Хабаровском Доме народного творчества 9 августа будет работать персональная художественная выставка Ольги Бельды «Вдохновение Севером».
В Дальневосточном художественном музее в этот день пройет торжественное награждение участников выставки «Ремесла земли Дерсу». А в 12:00 и 15:00 ждут на мастер-классы: «Айога» для юных художников и «Свадебный орнамент» в рамках проекта «Мастерская выходного дня». А 10 августа музей приглашает детей к 12:00 на мастер-класс «Акоан. Кукла народов Приамурья». Подростков и взрослых ждут на экскурсию по выставке «Ремесла земли Дерсу».
В краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского 9 августа с 12:00 Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина представит семейную этно-географическую программу «Народов малых хоровод». С 14:00 до 18:00 на территории парка и Гродековского музея развернется фестиваль «День ульчской культуры». Гостей ждут традиционные обряды, выступления фольклорных коллективов, ремесленные мастерские и погружение в культуру ульчей.
Дальневосточная государственная научная библиотека с 9 по 18 августа проведет книжную выставку «9 августа — Международный день коренных народов мира в Хабаровском крае». Гости могут познакомиться с изданиями о проживающих в регионе малочисленных народах. Дополнит выставку уникальная фотоэкспозиция «Аборигены Амура и Охотоморья». С 9 по 30 августа будет работать выставка «Международный день коренных народов мира».
Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева 10 августа с 11:00 проводит праздничную программу, посвященную культуре коренных народов. Гостей ждут мастер-классы по традиционной выделке рыбьей кожи, игре на бубне, приготовлению нанайского десерта «солима» и изготовлению браслетов из рыбьей кожи и бересты. Можно будет сфотографироваться в нанайском костюме, посетить познавательную лекцию о культуре и быте коренных народов Дальнего Востока и принять участие в интерактивной игре «Разгадывание анаграмм». Для детей будет работать творческая мастерская «Покраска нанайских узоров». Дополнительно можно будет поучаствовать в мастер-классе по выпечке дальневосточных блинчиков с припеком из рыбы.