Ярко отметят День коренных народов мира в Хабаровске

Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева 10 августа с 11:00 проводит праздничную программу, посвященную культуре коренных народов. Гостей ждут мастер-классы по традиционной выделке рыбьей кожи, игре на бубне, приготовлению нанайского десерта «солима» и изготовлению браслетов из рыбьей кожи и бересты. Можно будет сфотографироваться в нанайском костюме, посетить познавательную лекцию о культуре и быте коренных народов Дальнего Востока и принять участие в интерактивной игре «Разгадывание анаграмм». Для детей будет работать творческая мастерская «Покраска нанайских узоров». Дополнительно можно будет поучаствовать в мастер-классе по выпечке дальневосточных блинчиков с припеком из рыбы.