Травма холостяка: почему богатые и знаменитые мужчины не спешат в ЗАГС

В сети завирусилось видео, где финансовый эксперт развеял миф о поиске холостого миллионера на Патриарших прудах. Он привел расчеты: в Москве всего 15 тысяч человек зарабатывают от миллиона, из них 14 тысяч — мужчины. Свободных или склонных к изменам — 10 тысяч. Молодых до 30 лет среди них лишь 600, от 30 до 40 — 4400, от 40 до 50 — 5000. При 7,2 миллиона мужчин в городе шанс встретить миллионера — 0,14 процента, или 1 к 720. Учитывая, что только 2−3 процента знакомств перерастают в отношения дольше 3 месяцев, итоговый шанс — примерно 1 к 60 тысячам. Почти как в казино!