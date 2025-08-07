Травма холостяка: почему богатые и знаменитые мужчины не спешат в ЗАГС

7 августа Международный день холостяка. Среди звезд немало одиноких сердец, притом многие из них — богатые и завидные женихи. «Вечерняя Москва» разбиралась с кандидатом биологических наук, магистром психологии, психотерапевтом Единого реестра Европы Екатериной Трофимовой, в чем причина того, что знаменитые мужчины не спешат в ЗАГС.
Травмы из детства могут отбить желание жениться — если человек рос среди ссор и разводов, он подсознательно боится повторения этого сценария. Особенности характера тоже играют немаловажную роль: интровертам тяжело в постоянном контакте, циники считают брак пережитком прошлого, а шовинисты и вовсе не видят в женщинах равных партнеров. В некоторых живет страх ответственности, и любое обязательство равно потере свободы. Другие, наоборот, слишком ответственны: сначала хотят построить карьеру, купить жилье, а к тому моменту желание создавать семью часто исчезает. Ну и, конечно, личный негативный опыт — после болезненного расставания многие предпочитают не рисковать снова.
Плюсы холостяцкой жизни очевидны: полная свобода действий, возможность тратить деньги только на себя, отсутствие необходимости под кого-то подстраиваться. Однако есть и серьезные минусы — с годами приходит чувство одиночества, многие признаются, что после 35 лет начинают тосковать по теплым отношениям. Без партнера легко потерять мотивацию, перестать следить за собой или запустить здоровье. Если мужчина сознательно выбирает одиночество и при этом счастлив — это его право. Но если холостяцкий статус вызывает внутренний дискомфорт, возможно, стоит разобраться в истинных причинах.
Михаил Прохоров, 60 лет: одни обещания.
Михаил Прохоров — миллиардер с состоянием 10,7 миллиарда долларов, никогда не состоявший в браке. Известен своими эксцентричными заявлениями, например, обещал жениться, если его баскетбольный клуб не выиграет чемпионат НБА (чего так и не произошло).
Аркадий Новиков, 63 года: развелся и молчит.
Один из самых знаменитых российских рестораторов с состоянием в 1,3 миллиарда долларов Аркадий Новиков после 20-летнего брака с Надеждой Адвокатовой также присоединился к клубу успешных холостяков. В отличие от своего сына Никиты, который активно вращается в светских кругах, сам Новиков-старший предпочитает не афишировать возможные отношения, хотя иногда появляется на мероприятиях в компании разных молодых спутниц.
Почему мужчины предпочитают оставаться холостяками.
Павел Дуров, 40 лет: миллиардер-затворник.
Павел Дуров — самый богатый холостяк России с состоянием 17,1 миллиарда долларов. Основатель популярного во всем мире мессенджера давно заявил о своем негативном отношении к браку, называя его «феодально-клерикальным инструментом подавления личности». Однако это не мешает ему иметь детей: известно о пяти детях от разных женщин, включая бывшую сокурсницу Дарью Бондаренко и швейцарку Ирину Болгар. Дуров ведет закрытый образ жизни в Дубае, но периодически появляется в СМИ, например, в связи с романом с моделью Юлией Вавиловой.
Тимати, 41 год: золотой ребенок.
Тимати (настоящее имя —Тимур Юнусов) — с состоянием 200 миллионов долларов остается одним из самых завидных холостяков России. Несмотря на то, что у рэпера двое детей от двух разных женщин, он так и не женился. Пока Тимати демонстрирует типичный образ успешного холостяка — дорогие яхты, инвестиции в бизнес-проекты. По слухам, он встречается с моделью Валентиной Ивановой. Поклонники уверены, что свадьбы не будет, слишком уж вжился Тимати в образ закоренелого холостяка.
Роман Абрамович, 58 лет: четвертый раз — алмаз.
Роман Абрамович — трижды разведенный обладатель капитала в 9,2 миллиарда долларов — сейчас снова холост. После расставания с Дарьей Жуковой его видели в компании начинающей актрисы Александры Корендюк, но официально статус их отношений не подтвержден, а значит, девочки, шанс еще есть.
Никита Новиков, 28 лет: ловелас.
Никита Новиков — сын ресторатора Аркадия Новикова. Прославился романами с дочерью теннисиста Евгения Кафельникова Алесей и другими медийными личностями. Несмотря на активную личную жизнь, официально никогда не был женат.
Дмитрий Дибров, 65 лет: снова разведен.
Дмитрий Дибров — известный телеведущий с состоянием в несколько миллионов долларов. Пять браков, последний из которых громко развалился — жена Полина предпочла ему бизнесмена с шестью детьми. Дибров прославился романами с женщинами значительно моложе себя, включая скандальные отношения с племянницей Александрой Шевченко и моделью Полиной Наградовой. После разводов старается не выносить сор из избы, но пресса приписывает ему новые романы.
Развод Дмитрия и Полины Дибровых: что известно.
Дени Бажаев, 29 лет: гений, полиглот.
Дени Бажаев — наследник состояния бизнесмена Зии Бажаева в 700 миллионов долларов. Молодой холостяк отличается высоким IQ (149 баллов), владеет шестью языками и имеет звание кандидата в мастера спорта по самбо. Его сестра активно ищет ему невесту, но сам Дени избегает светских тусовок и предпочитает серьезные отношения.
ШАНС ВСТРЕТИТЬ МИЛЛИОНЕРА.
В сети завирусилось видео, где финансовый эксперт развеял миф о поиске холостого миллионера на Патриарших прудах. Он привел расчеты: в Москве всего 15 тысяч человек зарабатывают от миллиона, из них 14 тысяч — мужчины. Свободных или склонных к изменам — 10 тысяч. Молодых до 30 лет среди них лишь 600, от 30 до 40 — 4400, от 40 до 50 — 5000. При 7,2 миллиона мужчин в городе шанс встретить миллионера — 0,14 процента, или 1 к 720. Учитывая, что только 2−3 процента знакомств перерастают в отношения дольше 3 месяцев, итоговый шанс — примерно 1 к 60 тысячам. Почти как в казино!
А КАК ЖЕ БАРЫШНИ?
Женщины чаще стремятся создать семью до 35- 40 лет из-за биологических ограничений на деторождение. Мужчины же могут откладывать брак дольше, не теряя репродуктивных возможностей. К тому же незамужнюю женщину после 30 часто осуждают, а холостяка того же возраста могут считать успешным и свободным.
КАК РАСПОЗНАТЬ УБЕЖДЕННОГО ХОЛОСТЯКА.
Фанат своих хобби.
Настоящий холостяк не просто чем-то интересуется — он страстно погружен в свое увлечение. Будь то экстремальные виды спорта, коллекционирование редких вин или изучение древних языков — он посвящает этому все свободное время и значительную часть бюджета.
Культ матери.
Мама для него — недостижимый идеал женщины. Он советуется с ней по всем вопросам, сравнивает с ней своих избранниц, и ни одна девушка не может превзойти этот образ.
Философия «живи для себя».
Его финансы идут на удовольствия, а не на создание семейного гнезда. Роскошные авто, дорогие гаджеты, элитные спортклубы — вот его приоритет.
Влюблен в работу.
Его главная страсть — карьера. Он остается в офисе до ночи, берет работу на выходные, а в отпуске постоянно проверяет почту и входящие сообщения. Даже во время свиданий его мысли заняты проектами.
«Я и еще раз я».
Его комфорт превыше всего. Он привык жить так, как хочет, и не готов идти на компромиссы. Совместные планы существуют, только если они удобны ему.
Любитель женского внимания.
Он окружен подругами, бывшими девушками и поклонницами. Флирт и внимание женщин для него — как воздух. Он никогда не сможет остановиться на одной, вам всегда придется соперничать с целой ротой фанаток мужчины, который так и не станет до конца вашим.
