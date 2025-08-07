Торговые точки и магазины Ростовской области заморозили цены на 24 вида товаров

Крупные торговые точки и производители Ростовской области смогли присоединиться к соглашению о стабилизации цен на 24 вида продуктов питания. Информация указана на сайте регионального департамента потребительского рынка.
Документ действует с апреля 2025 года. Участники рынка могут сами выбирать способ сдерживания цен: от снижения стоимости товаров и заморозки ценников до установления порога наценки, составляющего не более 10% от оптовой цены производителя или поставщика.
Под особым ценовым контролем должны находиться:
— говядина (кроме бескостного мяса);
— свинина (кроме бескостного мяса);
— баранина;
— куры (кроме куриных окорочков);
— мороженая неразделанная рыба;
— сливочное масло;
— подсолнечное масло;
— питьевое молоко;
— куриные яйца;
— сахар-песок;
— поваренная соль;
— черный чай;
— пшеничная мука;
— ржаной и ржано-пшеничный хлеб;
— хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;
— шлифованный рис;
— пшено;
— крупа гречневая — ядрица;
— вермишель;
— картофель;
— белокочанная свежая капуста;
— репчатый лук;
— морковь;
— яблоки.
Соглашение составили на основании постановления правительства России от апреля 2023 года. На Дону за ситуацией с ценами следит региональный департамент потребительского рынка.
