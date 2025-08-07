Ричмонд
Торговые точки и магазины Ростовской области заморозили цены на 24 вида товаров

Цены на базовые продукты заморозили в магазинах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Крупные торговые точки и производители Ростовской области смогли присоединиться к соглашению о стабилизации цен на 24 вида продуктов питания. Информация указана на сайте регионального департамента потребительского рынка.

Документ действует с апреля 2025 года. Участники рынка могут сами выбирать способ сдерживания цен: от снижения стоимости товаров и заморозки ценников до установления порога наценки, составляющего не более 10% от оптовой цены производителя или поставщика.

Под особым ценовым контролем должны находиться:

— говядина (кроме бескостного мяса);

— свинина (кроме бескостного мяса);

— баранина;

— куры (кроме куриных окорочков);

— мороженая неразделанная рыба;

— сливочное масло;

— подсолнечное масло;

— питьевое молоко;

— куриные яйца;

— сахар-песок;

— поваренная соль;

— черный чай;

— пшеничная мука;

— ржаной и ржано-пшеничный хлеб;

— хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;

— шлифованный рис;

— пшено;

— крупа гречневая — ядрица;

— вермишель;

— картофель;

— белокочанная свежая капуста;

— репчатый лук;

— морковь;

— яблоки.

Соглашение составили на основании постановления правительства России от апреля 2023 года. На Дону за ситуацией с ценами следит региональный департамент потребительского рынка.

