Мемориальный комплекс на Пулковских высотах будут постепенно расширять

Территорию мемориала Ленинградской битвы на Пулковских высотах расширят. Такое решение было принято на заседании рабочей группы под руководством вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко. В градостроительную документацию внесут изменения, чтобы расширить границы парка.
— Для петербуржцев память о войне особенно важна. Мы сделаем все, чтобы этот мемориал стал достойным символом подвига защитников Ленинграда, — передает слова Москаленко пресс-служба Смольного. Проект комплекса ранее получил одобрение президента России Владимира Путина.
Первый этап работ начнется весной 2026 года. В планах — благоустройство территории вдоль Петербургского шоссе, ремонт дамбы Пулковского водохранилища и облагораживание прилегающей зоны, а также модернизация комплекса «Зеленый пояс Славы» на Пулковском шоссе.
Мемориал создадут на месте, где в годы войны проходила линия фронта. Центральной частью комплекса станет безымянная высота, возвышающаяся на 10 метров над окружающим ландшафтом. Рядом расположены захоронения советских воинов — красноармейцев, моряков и ополченцев.