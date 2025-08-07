Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мемориальный комплекс на Пулковских высотах будут постепенно расширять

Первый этап работ начнется весной 2026 года.

Источник: пресс-служба Смольного

Территорию мемориала Ленинградской битвы на Пулковских высотах расширят. Такое решение было принято на заседании рабочей группы под руководством вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко. В градостроительную документацию внесут изменения, чтобы расширить границы парка.

— Для петербуржцев память о войне особенно важна. Мы сделаем все, чтобы этот мемориал стал достойным символом подвига защитников Ленинграда, — передает слова Москаленко пресс-служба Смольного. Проект комплекса ранее получил одобрение президента России Владимира Путина.

Первый этап работ начнется весной 2026 года. В планах — благоустройство территории вдоль Петербургского шоссе, ремонт дамбы Пулковского водохранилища и облагораживание прилегающей зоны, а также модернизация комплекса «Зеленый пояс Славы» на Пулковском шоссе.

Мемориал создадут на месте, где в годы войны проходила линия фронта. Центральной частью комплекса станет безымянная высота, возвышающаяся на 10 метров над окружающим ландшафтом. Рядом расположены захоронения советских воинов — красноармейцев, моряков и ополченцев.