К октябрю в Московском районе благоустроят Смоленский сквер

В Московском районе Петербурга по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают Смоленский сквер. Для обеспечения работ был выдан ордер Государственной административно-технической инспекции.
На территории пространства установят скамейки, построят детский скалодром, выполнят мощение плиткой и создадут декоративное покрытие из коры крупной фракции. Кроме того, планируется дополнительное озеленение территории.
Работы разрешены до 15 октября.
Ранее мы сообщили о том, что новая спортивная площадка появилась на Ланской улице. Там могут заниматься люди разного возраста и уровня подготовки.