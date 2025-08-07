Ричмонд
К октябрю в Московском районе благоустроят Смоленский сквер

На территории пространства установят скамейки, построят детский скалодром.

Источник: пресс-служба ГАТИ Петербурга

В Московском районе Петербурга по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают Смоленский сквер. Для обеспечения работ был выдан ордер Государственной административно-технической инспекции.

На территории пространства установят скамейки, построят детский скалодром, выполнят мощение плиткой и создадут декоративное покрытие из коры крупной фракции. Кроме того, планируется дополнительное озеленение территории.

Работы разрешены до 15 октября.

Ранее мы сообщили о том, что новая спортивная площадка появилась на Ланской улице. Там могут заниматься люди разного возраста и уровня подготовки.