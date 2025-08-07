МАРТ сказал о штрафе 5 миллионов рублей за картельный сговор в Беларуси

В Беларуси выявлен картельный сговор, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Антимонопольное расследование было проведено МАРТ на основании материалов управления Госконтроля по Брестской области. Было установлено, что учредители четырех компаний пришли к картельному сговору.
Так, производитель компания «Франдеса» и три «ключевых» дилера «Открытый горизонт», «Мастер урожая» и «Мир защиты» разделили товарный рынок оптовой реализации средств защиты растений по кругу потребителей. Устно они договорились о том, чтобы каждый из дилеров реализовывал продукцию предприятиям в двух определенных областях, а производитель осуществлял поставки самым крупным потребителям в республике. Раздел товарного рынка участники картеля зафиксировали, создав список закрепления продавцов за потребителями.
— Закрепление означало, что каждый участник соглашения не должен направлять своих менеджеров в незакрепленные за ним предприятия, — прокомментировали в пресс-службе.
Не на «своей земле» запрещалось консультировать, рекламировать и реализовывать средства защиты растений. Нельзя было в «чужой области» и каким-либо другим образом работать с предприятиями, заключать договоры на реализацию. Договариваться и продавать участники картели могли только с закрепленными за ними хозяйствами. Все операции осуществляли только «закрепленные дилеры».
— По результатам расследования субъектам грозит штраф около 5 миллионов рублей, — подытожили в МАРТ.
В ведомстве напомнили, что картели — самые опасные нарушения антимонопольного законодательства из-за их губительного влияния на экономику.
Еще МАРТ сказал о ситуации с белорусскими товарами в магазинах. И также МАРТ назвал топ-3 промтоваров, которые раскупают белорусы.
И мы писали, что белорусы смогут посетить ферму по выращиванию креветок с дегустацией.