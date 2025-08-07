МАРТ сказал о штрафе 5 миллионов рублей за картельный сговор в Беларуси

Так, производитель компания «Франдеса» и три «ключевых» дилера «Открытый горизонт», «Мастер урожая» и «Мир защиты» разделили товарный рынок оптовой реализации средств защиты растений по кругу потребителей. Устно они договорились о том, чтобы каждый из дилеров реализовывал продукцию предприятиям в двух определенных областях, а производитель осуществлял поставки самым крупным потребителям в республике. Раздел товарного рынка участники картеля зафиксировали, создав список закрепления продавцов за потребителями.