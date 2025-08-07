Ричмонд
МАРТ сказал о штрафе 5 миллионов рублей за картельный сговор в Беларуси

МАРТ выявил картельный сговор на рынке средств защиты растений в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси выявлен картельный сговор, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Антимонопольное расследование было проведено МАРТ на основании материалов управления Госконтроля по Брестской области. Было установлено, что учредители четырех компаний пришли к картельному сговору.

Так, производитель компания «Франдеса» и три «ключевых» дилера «Открытый горизонт», «Мастер урожая» и «Мир защиты» разделили товарный рынок оптовой реализации средств защиты растений по кругу потребителей. Устно они договорились о том, чтобы каждый из дилеров реализовывал продукцию предприятиям в двух определенных областях, а производитель осуществлял поставки самым крупным потребителям в республике. Раздел товарного рынка участники картеля зафиксировали, создав список закрепления продавцов за потребителями.

— Закрепление означало, что каждый участник соглашения не должен направлять своих менеджеров в незакрепленные за ним предприятия, — прокомментировали в пресс-службе.

Не на «своей земле» запрещалось консультировать, рекламировать и реализовывать средства защиты растений. Нельзя было в «чужой области» и каким-либо другим образом работать с предприятиями, заключать договоры на реализацию. Договариваться и продавать участники картели могли только с закрепленными за ними хозяйствами. Все операции осуществляли только «закрепленные дилеры».

— По результатам расследования субъектам грозит штраф около 5 миллионов рублей, — подытожили в МАРТ.

В ведомстве напомнили, что картели — самые опасные нарушения антимонопольного законодательства из-за их губительного влияния на экономику.

