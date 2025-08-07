Власти рассказали, будут ли заставлять калининградских детей носить форму по ГОСТу

Единую школьную форму не собираются вводить ни в Калининградской области, ни в целом по России. Об этом «Клопс» сообщили в минобразования региона.
Учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учётом мнения родителей и учеников. Новые правила коснутся лишь производителей, например, по поводу ткани, в том числе подкладочной, краёв и кромок, воздухопроницаемости, гипоаллергенности и других параметров.
«При покупке школьной формы родителям рекомендуется обращать внимание на эти качества одежды, чтобы в течение учебного дня ребёнок чувствовал себя комфортно», — уточнили в министерстве.
В России разработали школьную форму по ГОСТ. Предполагается, что единый стандарт избавит детей от некачественной одежды, а родителей — от лишних расходов.