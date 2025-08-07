Новую школьную форму в соцсетях сравнили с костюмами аниме

В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму, который вызвал бурную реакцию в соцсетях. Согласно документу, для девочек предусмотрены бордовые костюмы с кружевными жабо, а для мальчиков — синие комплекты с классическими галстуками.
Однако больше всего внимания привлек не столько сам ГОСТ, сколько реакция одной из пользовательниц. В ответ на новость она разместила картинку с героями японского аниме Ace Attorney, в русском переводе — «Первоклассный адвокат», сопроводив изображение подписью: «Это же буквально они». Мем мгновенно разлетелся по соцсетям.
Ace Attorney — это аниме-сериал, основанный на серии японских видеоигр. Его главные персонажи — адвокат Феникс Райт и прокурор Майлз Эджворт — действительно носят узнаваемую бордовую и синюю одежду. Поклонники тут же подхватили сравнение, находя сходства не только в цветах, но и в формальном стиле костюмов.
Пост с изображением набрал 3800 комментариев в первые сутки. Пользователи шутили, что школьники будут выглядеть как участники судебного процесса, а школьные линейки превратятся в заседания.