Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую школьную форму в соцсетях сравнили с костюмами аниме

В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму, который вызвал бурную реакцию в соцсетях: якобы она похожа на костюмы Майлза и Фениса из аниме.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму, который вызвал бурную реакцию в соцсетях. Согласно документу, для девочек предусмотрены бордовые костюмы с кружевными жабо, а для мальчиков — синие комплекты с классическими галстуками.

Некоторые пользователи отметили, что подобная форма смотрится строго и старит школьников. Другие сочли ее элегантной и парадной.

Однако больше всего внимания привлек не столько сам ГОСТ, сколько реакция одной из пользовательниц. В ответ на новость она разместила картинку с героями японского аниме Ace Attorney, в русском переводе — «Первоклассный адвокат», сопроводив изображение подписью: «Это же буквально они». Мем мгновенно разлетелся по соцсетям.

Герои аниме Ace Attorney
Источник: Соцсети

Ace Attorney — это аниме-сериал, основанный на серии японских видеоигр. Его главные персонажи — адвокат Феникс Райт и прокурор Майлз Эджворт — действительно носят узнаваемую бордовую и синюю одежду. Поклонники тут же подхватили сравнение, находя сходства не только в цветах, но и в формальном стиле костюмов.

Пост с изображением набрал 3800 комментариев в первые сутки. Пользователи шутили, что школьники будут выглядеть как участники судебного процесса, а школьные линейки превратятся в заседания.