Новую школьную форму в соцсетях сравнили с костюмами аниме

Однако больше всего внимания привлек не столько сам ГОСТ, сколько реакция одной из пользовательниц. В ответ на новость она разместила картинку с героями японского аниме Ace Attorney, в русском переводе — «Первоклассный адвокат», сопроводив изображение подписью: «Это же буквально они». Мем мгновенно разлетелся по соцсетям.