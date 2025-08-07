Ричмонд
Жительница Могилева пойдет под суд, сделав массажи на 150 тысяч рублей

В Могилеве белоруску будут судить за нелегальные массажи на 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве будут судить массажистку. Подробности рассказали в МВД.

Фигуранткой уголовного дела стала 31-летняя могилевчанка, являющаяся владелицей массажного кабинета. Без специального разрешения женщина оказывала услуги по массажу, в том числе она использовала медицинское оборудование.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, массажистка заработала более 150 тысяч белорусских рублей. Деньги тратила на свои нужды. Ее вычислили сотрудники БЭП Могилевщины. Милиционеры предотвратили возможные негативные последствия для здоровья клиентов.

Тем временем МАРТ сказал о штрафе 5 миллионов рублей за картельный сговор в Беларуси.