Жительница Могилева пойдет под суд, сделав массажи на 150 тысяч рублей

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, массажистка заработала более 150 тысяч белорусских рублей. Деньги тратила на свои нужды. Ее вычислили сотрудники БЭП Могилевщины. Милиционеры предотвратили возможные негативные последствия для здоровья клиентов.