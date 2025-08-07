Жительница Могилева пойдет под суд, сделав массажи на 150 тысяч рублей

В Могилеве будут судить массажистку. Подробности рассказали в МВД.
Фигуранткой уголовного дела стала 31-летняя могилевчанка, являющаяся владелицей массажного кабинета. Без специального разрешения женщина оказывала услуги по массажу, в том числе она использовала медицинское оборудование.
Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, массажистка заработала более 150 тысяч белорусских рублей. Деньги тратила на свои нужды. Ее вычислили сотрудники БЭП Могилевщины. Милиционеры предотвратили возможные негативные последствия для здоровья клиентов.
