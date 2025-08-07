Ричмонд
В Красноярский край поступила крупная партия вакцины для новорожденных

Ранее родители жаловались на нехватку препарата.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярский край поступила крупная партия вакцины для новорожденных «Пентаксим» — ранее на нехватку этого препарата жаловались родители. Как пишет депутат регионального Законодательного собрания Илья Зайцев, сейчас 11 тысяч доз доставляются в медицинские организации, еще три тысячи ожидаются на следующей неделе.

«Это позволит восполнить накопившуюся потребность и продолжить вакцинацию без срывов», — сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.

Обратите внимание, что после получения вакцины поликлиники должны самостоятельно приглашать родителей малышей.

«Пентаксим» — препарат французской компании Sanofi, производство локализовано в России (на стадии упаковки, то есть ввозится готовая субстанция). Эта многокомпонентная вакцина включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) и применяется для профилактики сразу пяти опасных детских инфекций: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.