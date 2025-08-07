В Красноярский край поступила крупная партия вакцины для новорожденных «Пентаксим» — ранее на нехватку этого препарата жаловались родители. Как пишет депутат регионального Законодательного собрания Илья Зайцев, сейчас 11 тысяч доз доставляются в медицинские организации, еще три тысячи ожидаются на следующей неделе.