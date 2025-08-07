В Омске планируют оставить «пешеходный Любинский» в сентябре

Напомним, что улица Ленина в Омске была объявлена пешеходной с 16 мая по 31 августа 2025 года. Каждые выходные, с пятницы 20:00 до воскресенья 20:00, участок от площади Победы до улицы Партизанской закрыт для движения транспорта. В рамках проекта проходят различные мероприятия, приуроченные к статусу Омска как молодежной столицы России — 2025.