В Омске планируют оставить «пешеходный Любинский» в сентябре

В Омске рассматривают возможность продления проекта «Пешеходный Любинский» до сентября. Об этом на пресс-конференции 7 августа рассказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Евгений Баньковский.
«Мы уже сейчас думаем, что у нас проект “Пешеходный Любинский” будут продлять до сентября. Потому что приедут школьники, приедут студенты. И они тоже захотят вечерами погулять по Любинскому проспекту», — отметил он.
Напомним, что улица Ленина в Омске была объявлена пешеходной с 16 мая по 31 августа 2025 года. Каждые выходные, с пятницы 20:00 до воскресенья 20:00, участок от площади Победы до улицы Партизанской закрыт для движения транспорта. В рамках проекта проходят различные мероприятия, приуроченные к статусу Омска как молодежной столицы России — 2025.
В следующие выходные на Любинском проспекте пройдет большой фестиваль «Штормфест».