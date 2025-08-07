Самарцам рассказали о первых признаках отравления метанолом

После попадания в организм метанол быстро всасывается в желудке и распространяется по всем органам. Больше всего он скапливается там, где много жидкости — например, в глазах. Под действием ферментов он превращается в опасные соединения, которые нарушают работу нервной системы и зрения, влияют на гормоны и ферменты.