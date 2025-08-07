Самарцам рассказали о первых признаках отравления метанолом

Метанол, или метиловый спирт, — это прозрачная жидкость без цвета и запаха, очень похожая на обычный питьевой спирт. Однако на самом деле он крайне опасен: достаточно всего 10 миллилитров, чтобы вызвать тяжёлое отравление, а доза от 1 до 2 миллилитров на каждый килограмм массы тела может привести к смерти.
Отравления метанолом чаще всего происходят по ошибке, когда его принимают за обычный алкоголь. Особенно часто это случается у людей с алкогольной зависимостью, находящихся в состоянии абстиненции, то есть «ломки».
Поскольку метанол по вкусу и запаху почти не отличается от этанола, такие люди легко могут спутать жидкости и выпить ядовитую. Бывали и массовые отравления среди обычных людей, когда метанол подмешивали в поддельные напитки вроде водки, коньяка или виски.
Ещё один возможный источник отравлений — аварии на промышленных предприятиях, где метанол используется в производстве и как компонент топлива.
После попадания в организм метанол быстро всасывается в желудке и распространяется по всем органам. Больше всего он скапливается там, где много жидкости — например, в глазах. Под действием ферментов он превращается в опасные соединения, которые нарушают работу нервной системы и зрения, влияют на гормоны и ферменты.
Сначала человек ощущает лёгкое опьянение, но затем может наступить сонливость, тошнота, головная боль, боли в животе и нарушение зрения — появляются «мушки» перед глазами, изображение становится размытым или двоится. Это признаки лёгкой степени отравления, и если доза была небольшой, состояние может полностью восстановиться за несколько дней.
При более тяжёлых формах отравления зрение страдает сильнее — человек может видеть хуже или совсем терять способность видеть. Появляются рвота, головная боль, спутанность сознания, потеря ориентации. В тяжёлых случаях возникают судороги, кома, резкое падение давления и нарушение дыхания. Может развиться отёк головного мозга и других органов.
Серьёзные осложнения чаще всего развиваются в острой фазе отравления. У некоторых пострадавших возникает отёк лёгких или мозга, воспаление почек, печени, поджелудочной железы. Особенно часто страдает зрение: почти у двух третей отравившихся появляются проблемы со зрением, и у многих они необратимы.
