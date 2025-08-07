На троллейбусном маршруте № 4 в Омске запустили аудиогид при поддержке ОНПЗ

На маршруте № 4, соединяющем железнодорожный вокзал и Омский НПЗ, появились 38 аудиодорожек — по числу остановок. Для прослушивания достаточно смартфона с наушниками: QR-коды размещены на видеоэкранах в троллейбусах и остановочных павильонах.
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов отметил, что проект «позволяет по-новому взглянуть на Омск», сочетая виды за окном с интересными историческими фактами. По его словам, аудиогид создан в рамках культурно-просветительского проекта «Следующая остановка».
Директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец рассказал, что маршрут № 4 ежедневно обслуживает более 15 тысяч пассажиров. Он подчеркнул символичность запуска проекта в юбилейный год как для омского электротранспорта (70 лет с начала движения), так и для ОНПЗ.
«Этот проект — одна из двенадцати социальных инициатив, которую Омский НПЗ поддержал в рамках грантового конкурса в этом году. Конечная остановка троллейбуса № 4 — Омский НПЗ. Ежедневно этим маршрутом добираются сотни наших сотрудников. Уверен, благодаря аудиогиду жители и гости города больше узнают и о самом Омске, и о нашем предприятии. В частности, о 70-летнем юбилее Омского нефтеперерабатывающего завода. За эти годы ОНПЗ не останавливался ни на день. И значимую для себя дату отмечает в статусе флагмана отрасли», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Проект разработан специалистами Омского историко-краеведческого музея, педагогического музея и городской администрации. Грантовый конкурс «Газпром нефти» проводится с 2013 года, за это время реализовано около 1200 социальных проектов в регионах присутствия компании.