На троллейбусном маршруте № 4 в Омске запустили аудиогид при поддержке ОНПЗ

«Этот проект — одна из двенадцати социальных инициатив, которую Омский НПЗ поддержал в рамках грантового конкурса в этом году. Конечная остановка троллейбуса № 4 — Омский НПЗ. Ежедневно этим маршрутом добираются сотни наших сотрудников. Уверен, благодаря аудиогиду жители и гости города больше узнают и о самом Омске, и о нашем предприятии. В частности, о 70-летнем юбилее Омского нефтеперерабатывающего завода. За эти годы ОНПЗ не останавливался ни на день. И значимую для себя дату отмечает в статусе флагмана отрасли», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.