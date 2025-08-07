Создан способ, помогающий выявлять хлорные загрязнения на нефтегазовых предприятиях

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Исследователи из России разработали и запатентовали новую методику выявления токсичных соединений хлора в сточных водах, образующихся при добыче ископаемых углеводородов, а также при их переработке на нефтегазовых предприятиях. Разработка позволит точнее оценивать долю органических соединений хлора, а также сократит издержки на анализ загрязнителей, сообщила ТАСС пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Нефтегазоносные сточные воды — сложный объект для анализа, ведь значительная часть токсичного хлора прочно связана с органикой. Новый подход позволяет раздельно измерить три ключевые формы за одну пробу. Это достигается благодаря комбинации ионометрии с уникальной пробоподготовкой», — пояснила доцент кафедры сертификации и аналитического контроля НИТУ МИСИС Ирина Муравьева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отметила Муравьева, хлор представляет собой один из главных загрязнителей сточных вод, вырабатываемых предприятиями нефтегазовой отрасли. Существующие методы выявления этого элемента и оценки концентрации его соединений зачастую являются дорогими, при этом они не позволяют точно измерить доли разных типов соединений хлора, в том числе их органических форм, представляющих особую опасность для окружающей среды.
Исследователи из НИТУ МИСИС и Российского федерального центра судебной экспертизы выяснили, что различные формы хлора можно выявлять, а также определять их концентрацию при помощи методики ионометрии с хлорид-селективным электродом. На первом этапе этого процесса ученые измеряют долю легко растворимых неорганических соединений хлора путем простого кипячения образцов изучаемых сточных вод, в которые добавляются простые и дешевые реагенты.
После этого образцы смешиваются с щелочью и особым образом прокаливаются, что позволяет измерить общую долю хлора в сточных водах. Используя эти замеры, ученые определяют концентрацию органических соединений хлора, опираясь на разницу между общей массой хлорсодержащих веществ и легко растворимыми неорганическими соединениями данного элемента. Подобные замеры можно осуществить с очень высокой точностью без использования дорогостоящих и редких реагентов и приборов.
«Новый метод анализа токсичных соединений хлора, разработанный в вузе, адаптирован к сложному составу нефтегазоносных вод. Точность измерения — до 95%. Промышленные предприятия смогут применять высокоэффективный инструмент для экологического контроля опасных хлорорганических соединений без использования дорогостоящих реагентов», — подытожила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.