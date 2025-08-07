Создан способ, помогающий выявлять хлорные загрязнения на нефтегазовых предприятиях

После этого образцы смешиваются с щелочью и особым образом прокаливаются, что позволяет измерить общую долю хлора в сточных водах. Используя эти замеры, ученые определяют концентрацию органических соединений хлора, опираясь на разницу между общей массой хлорсодержащих веществ и легко растворимыми неорганическими соединениями данного элемента. Подобные замеры можно осуществить с очень высокой точностью без использования дорогостоящих и редких реагентов и приборов.