«Проснулся от сигнала поезда». Сонный могилевчанин попал под поезд «Осиповичи — Могилев» и выжил

Житель Могилева попал под поезд, когда уснул на рельсах. Подробности рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
Несчастный случай произошел в Могилеве на улице Строителей 6 августа. В МЧС позвонили в 11.41 работники железной дороги, сообщив, что требуется помощь спасателей для извлечения мужчины из-под маневрового дизель-поезда.
Спасатели извлекли из-под поезда 54-летнего мужчину. На мягких носилках травмированного могилевчанина передали врачам скорой помощи.
Позднее выяснилось, что мужчина спал, сидя на рельсах. Машинист дизель-поезда, приближаясь, увидел человека на железнодорожных путях, подал звуковой сигнал и попытался совершить экстренную остановку. От звука сигнала поезда мужчина проснулся, но убраться с рельсов не успел.
Во время наезда могилевчанин упал в яму между рельсами. Это спасло ему жизнь и помогло ему избежать более серьезных травм.
Сейчас мужчина госпитализирован.
Задержка дизель-поезда «Осиповичи — Могилев» составила 32 минуты.
