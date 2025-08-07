Ричмонд
«Сказки на льду» не покажут — в Омске отменили выступление Плющенко

Ледовое шоу Евгения Плющенко в Омске отменили — деньги за билеты вернут.

Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко», которое должно было пройти в Омске 30 ноября 2025 года, официально отменили. Изначально мероприятие планировалось на апрель, но позже его перенесли. Теперь же шоу полностью снято с афиши. Об этом сообщается на сайте kassy.ru.

Организаторы начали рассылку уведомлений — зрителям приходят SMS и электронные письма с информацией об отмене и возврате средств. Деньги за купленные билеты обещают вернуть на банковскую карту в течение трёх-тридцати дней, в зависимости от условий банка.

На сайте шоу также больше нет информации о предстоящем выступлении. Причины отмены не называются.

Ранее сообщалось, что в рамках шоу на лёд должны были выйти четырёхкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его сын Александр, юная чемпионка России Елена Костылёва, чемпион Европы Дмитрий Алиев, вице-чемпион страны Макар Игнатов и другие известные фигуристы.

На данный момент организаторы официальных заявлений не делали.