«Сказки на льду» не покажут — в Омске отменили выступление Плющенко

Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко», которое должно было пройти в Омске 30 ноября 2025 года, официально отменили. Изначально мероприятие планировалось на апрель, но позже его перенесли. Теперь же шоу полностью снято с афиши. Об этом сообщается на сайте kassy.ru.
Организаторы начали рассылку уведомлений — зрителям приходят SMS и электронные письма с информацией об отмене и возврате средств. Деньги за купленные билеты обещают вернуть на банковскую карту в течение трёх-тридцати дней, в зависимости от условий банка.
На сайте шоу также больше нет информации о предстоящем выступлении. Причины отмены не называются.
Ранее сообщалось, что в рамках шоу на лёд должны были выйти четырёхкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его сын Александр, юная чемпионка России Елена Костылёва, чемпион Европы Дмитрий Алиев, вице-чемпион страны Макар Игнатов и другие известные фигуристы.
На данный момент организаторы официальных заявлений не делали.