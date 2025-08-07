«Сказки на льду» не покажут — в Омске отменили выступление Плющенко

Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко», которое должно было пройти в Омске 30 ноября 2025 года, официально отменили. Изначально мероприятие планировалось на апрель, но позже его перенесли. Теперь же шоу полностью снято с афиши. Об этом сообщается на сайте kassy.ru.