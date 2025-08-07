Трое хоккеистов «Лады» присоединились к ЦСК ВВС перед началом Кубка губернатора

Состав самарцев пополнили вратарь и двое нападающих.
Из «Лады» в ЦСК ВВС отправились голкипер Денис Попов, а также форварды Евгений Грошев и Владислав Червоненко. Попов — воспитанник столичных «Крыльев Советов». В 2020-м стал игроком тульской команды АКМ. В минувшем сезоне был основным в «рамке». А в июне переехал в 63-й регион.
Грошев — самарец. В системе «автозаводцев» с 2016-го. Начинал в «Ладье». С 2018-го по 2022-й был с «летчиками». В КХЛ дебютировал в «регулярке» 2023−2024. Всего — 84 матча и 23 очка (12 шайб и 11 ассистов). Девять (4+5) собрал в прошлой.
Червоненко перебрался к тольяттинцам в 2021-м. В его активе 70 встреч за волжан в Континентальной хоккейной лиге с 15 баллами (8+7). До находился в воронежском «Буране» и структуре ярославского «Локомотива».
Недавно 35-летний защитник Алексей Волгин покинул ЦСК ВВС.
