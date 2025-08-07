Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старейший педиатр Владимир Бордей ушел из жизни в Нижнем Новгороде

Ему было 87 лет.

Источник: телеграм-канал «Бокал прессека»

Старейший педиатр Владимир Бордей ушел из жизни на 88-м году жизни в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно информации, Владимир Бордей родился в 1937 году. В 1960 году он окончил Горьковский мединститут им. Кирова, а с 1989 года он работал доцентом кафедры детских болезней НижГМА.

Врач был признан Почётным работником высшего и специального образования РФ. Грустную новость сообщили выпускники педиатрического факультета ПИМУ.

Напомним, ранее стало известно, что умер нижегородский скульптор и создатель известной скульптуры «Веселая коза» Владимир Сидоров.