Старейший педиатр Владимир Бордей ушел из жизни в Нижнем Новгороде

Старейший педиатр Владимир Бордей ушел из жизни на 88-м году жизни в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, Владимир Бордей родился в 1937 году. В 1960 году он окончил Горьковский мединститут им. Кирова, а с 1989 года он работал доцентом кафедры детских болезней НижГМА.
Врач был признан Почётным работником высшего и специального образования РФ. Грустную новость сообщили выпускники педиатрического факультета ПИМУ.
Напомним, ранее стало известно, что умер нижегородский скульптор и создатель известной скульптуры «Веселая коза» Владимир Сидоров.