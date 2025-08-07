Власти Ростовской области решили сделать бесплатным проезд по Западной хорде

Новый участок Западной хорды в Ростовской области хотели сделать платным и реализовать по концессии, но потом от этой идеи отказались из-за возможных сложностей при создании альтернативных путей проезда. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— Поэтому решили, что мы будем стараться найти источники финансирования не частные, не через инвестиционный проект, а бюджетные. Это реально, сейчас работаем над этим совместно с федеральными властями, — прокомментировала Алена Беликова.
Напомним, в октябре 2024 года был завершен первый этап строительства трассы. Протяженность участка четырехполосной дороги составила 4,75 км. В рамках дальнейших работ должны создать еще 7,5 км пути. Западная хорда — заключительный участок Ростовского транспортного кольца, она имеет ключевое значение для региона.
