Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми открылся зоопарк

Сегодня, 7 августа, в новом пермском зоопарке на Свиязева, 17в — торжественное открытие.

Сегодня, 7 августа, в новом пермском зоопарке на Свиязева, 17в — торжественное открытие. Пермяков ждут до девяти вечера, касса работает до восьми.

В новом зоопарке пять тематических комплексов, его площадь в 16 раз больше площади старого зоопарка. На территории есть кафе и ресторан, комнаты матери и ребенка, детская площадка.

Отметим, в зоопарк пока переехали не все животные. Поначалу новые жильцы могут себя осторожно и прятаться в укрытиях — адаптация животных на новом месте может занять до полугода.