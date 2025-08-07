В Перми открылся зоопарк

Сегодня, 7 августа, в новом пермском зоопарке на Свиязева, 17в — торжественное открытие. Пермяков ждут до девяти вечера, касса работает до восьми.
В новом зоопарке пять тематических комплексов, его площадь в 16 раз больше площади старого зоопарка. На территории есть кафе и ресторан, комнаты матери и ребенка, детская площадка.
Отметим, в зоопарк пока переехали не все животные. Поначалу новые жильцы могут себя осторожно и прятаться в укрытиях — адаптация животных на новом месте может занять до полугода.