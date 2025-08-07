Житель Зимы вернул жертве мошенников из Кировской области 900 тысяч рублей

Прокурор Афанасьевского района Кировской области обратился в суд — ответчиком выступал житель Приангарья. Дело рассматривалось по видео-конференц-связи. Оказалось, что потерпевший, чьи интересы защищал прокурор, стал жертвой мошенников. Инвалид 2-й группы доверился телефонным аферистам и перевел по указанным ими реквизитам почти 900 тысяч рублей. Расследование показало, что счет принадлежит жителю сибирского городка Зима.
Ответчик уверял, что открыл карту по просьбе приятеля, привязал к ней два абонентских номера и передал другу. Тот в свою очередь эту карту продал. Однако это не стало смягчающим обстоятельством. Суд признал обогащение неосновательным и обязал сибиряка вернуть украденные средства, ведь истец подтвердил денежный перевод банковской выпиской.
В итоге с жителя Зимы взыскали в пользу потерпевшего почти 900 тысяч рублей, а также государственную пошлину в сумме более 20 тысяч рублей.