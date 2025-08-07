Житель Зимы вернул жертве мошенников из Кировской области 900 тысяч рублей

Ответчик уверял, что открыл карту по просьбе приятеля, привязал к ней два абонентских номера и передал другу. Тот в свою очередь эту карту продал. Однако это не стало смягчающим обстоятельством. Суд признал обогащение неосновательным и обязал сибиряка вернуть украденные средства, ведь истец подтвердил денежный перевод банковской выпиской.