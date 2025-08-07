Андрей Бочаров объявил о грядущей глобальной модернизации «Орленка»

— Все должно отвечать современным требованиям, — подчеркнул он, акцентировав внимание на необходимости формирования концепции развития лагеря. Планируется, что документ будет подготовлен до конца текущего года, а сам проект будет рассчитан на трехлетний период. — Такую задачу мы сможем реализовать, когда будет сформировано и представлено техническое задание. Убежден, что несмотря ни на какие сложности нужно продолжать заниматься созданием современной инфраструктуры для развития детей и молодежи. Создание второго опорного центра — верное решение.