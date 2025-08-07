Вход на станцию метро «Василеостровская» будут закрывать четыре дня

На ближайших и следующих выходных — 9−10 и
В метро добавили, что при необходимости период ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока. Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом закрытия.
В выходные в Петербурге не пустят на станцию метро «Василеостровская». Об изменениях в режиме ее работы 7 августа напоминает пресс-служба петербургского метрополитена.
На ближайших и следующих выходных — 9−10 и
В метро добавили, что при необходимости период ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока. Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом закрытия.