Вход на станцию метро «Василеостровская» будут закрывать четыре дня

В выходные в Петербурге не пустят на станцию метро «Василеостровская». Об изменениях в режиме ее работы 7 августа напоминает пресс-служба петербургского метрополитена.

Источник: Метро Петербурга

На ближайших и следующих выходных — 9−10 и 16—17 августа — вестибюль станции метро «Василеостровская» будет закрыт на вход. Как сообщалось ранее, там запланирован капитальный ремонт стилобата.

В метро добавили, что при необходимости период ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока. Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом закрытия.