Назвали продукты, которые помогают сохранить память

У пожилых людей, чье питание включает достаточное количество меди, наблюдается более высокая когнитивная функция. Это показало исследование, результаты которого опубликовал портал Medical Xpress.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Женщина подняла очки на лоб и трет переносицу
Источник: Free-Photos/CC0

Участники эксперимента вели подробные дневники питания, а затем проходили тесты на память, внимание и скорость обработки информации. Оказалось, что рацион с орехами, моллюсками и темным шоколадом связан с лучшими показателями в когнитивных тестах.

Медь участвует в передаче сигналов между нейронами, защите клеток от окислительного стресса и выработке энергии в мозге. По словам исследователей, дефицит этого элемента может ускорять ухудшение памяти и снижать внимание.

Однако питание не единственный фактор здоровья. В группе с высоким уровнем меди были в основном мужчины с высоким доходом, образованием, без хронических заболеваний и вредных привычек, поэтому говорить о буквальном влиянии пока преждевременно.

При этом не стоит пытаться восполнить медь через прием добавок. Избыток микроэлемента ведет к повреждению нейронов и провоцирует окислительный стресс. Очень важно соблюдать баланс между уровнем меди, цинка и железа.

Исходя из предыдущих наблюдений, у людей с дефицитом меди ухудшение памяти происходило быстрее. При нормальном уровне этого элемента в организме темпы снижения когнитивных функций были ниже, а отложение белков, связанных с деменцией, встречалось реже.

Исследователи подчеркнули: полноценный рацион с нужным количеством микроэлементов необходим для социально уязвимых групп. Доступ к качественной пище и медицинской помощи положительно сказывается на работе мозга даже при невысоком уровне меди в рационе.