Назвали продукты, которые помогают сохранить память

Участники эксперимента вели подробные дневники питания, а затем проходили тесты на память, внимание и скорость обработки информации. Оказалось, что рацион с орехами, моллюсками и темным шоколадом связан с лучшими показателями в когнитивных тестах.
Однако питание не единственный фактор здоровья. В группе с высоким уровнем меди были в основном мужчины с высоким доходом, образованием, без хронических заболеваний и вредных привычек, поэтому говорить о буквальном влиянии пока преждевременно.
При этом не стоит пытаться восполнить медь через прием добавок. Избыток микроэлемента ведет к повреждению нейронов и провоцирует окислительный стресс. Очень важно соблюдать баланс между уровнем меди, цинка и железа.
Исходя из предыдущих наблюдений, у людей с дефицитом меди ухудшение памяти происходило быстрее. При нормальном уровне этого элемента в организме темпы снижения когнитивных функций были ниже, а отложение белков, связанных с деменцией, встречалось реже.
Исследователи подчеркнули: полноценный рацион с нужным количеством микроэлементов необходим для социально уязвимых групп. Доступ к качественной пище и медицинской помощи положительно сказывается на работе мозга даже при невысоком уровне меди в рационе.