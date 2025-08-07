Маленькая омичка получила травму на дне рождения, куда ее не приглашали

Прокуратура Омска сообщила в четверг, 7 августа 2025 года, о взыскании с развлекательного учреждения компенсации морального вреда в связи с травмированием 8-летней девочки.
«В суде установлено, что в 2024 году мать с 8-летней дочерью пришли в парк развлечений, на территории которого расположены батуты и горки. При оформлении ребенка в игровую комнату женщина подписала лишь согласие с условиями пребывания, без ознакомления с правилами пребывания в центре. Дочь в игровую пошла без сопровождения взрослых и присоединилась к игре, проводимой аниматорами для детей в рамках празднования дня рождения чужого ребенка», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что во время игры под руководством аниматоров девочка получила травму, которая причинила ей вред здоровью средней тяжести. При этом, по данным прокуратуры, сотрудники парка не проконтролировали передвижение ребенка, не сообщили матери о нежелании девочки быть на аттракционах и присоединении к участию в мероприятии, на которое она не была приглашена.
Суд постановил взыскать с ответчика 127 тыс. рублей в пользу девочки и ее матери.
Решение суда, как отмечается, не вступило в законную силу.