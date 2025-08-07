Маленькая омичка получила травму на дне рождения, куда ее не приглашали

«В суде установлено, что в 2024 году мать с 8-летней дочерью пришли в парк развлечений, на территории которого расположены батуты и горки. При оформлении ребенка в игровую комнату женщина подписала лишь согласие с условиями пребывания, без ознакомления с правилами пребывания в центре. Дочь в игровую пошла без сопровождения взрослых и присоединилась к игре, проводимой аниматорами для детей в рамках празднования дня рождения чужого ребенка», — рассказали в ведомстве.