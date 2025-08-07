Больные с раком легких вторыми получат российскую мРНК-вакцину

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Больные с немелкоклеточным раком легких станут второй группой, для которой будет создана персонализированная мРНК-вакцина. Первая партия будет введена добровольцам с меланомой осенью, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Немелкоклеточный рак легких — это вторая на очереди нозология, для которой будет создаваться этот препарат, если с первой будет все благополучно в плане организационных и научных ожиданий», — сказал Гинцбург на полях второго заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете.
Он отметил, что, согласно существующему рабочему плану, первыми препарат начнут получать онкологические больные с меланомой в сентябре-октябре.
О вакцине.
Вакцина разработана совместно несколькими научными командами — Центром им. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
Ранее Гинцбург сообщал ТАСС, что доклинические исследования вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие опухоли, а также, вероятно, возможность появления метастазов.