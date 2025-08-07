Более 45 семей получат матпомощь после урагана в Арзамасе

Об этом сообщил мэр Александр Щелоков в своем телеграм-канале. По словам главы города, для оперативной работы были сформированы три комиссии, которые одновременно обследовали пострадавшие участки. За три дня специалисты посетили более 120 домов. Наиболее распространённые последствия — подтопления подвалов, подполий и огородов.
В некоторых случаях зафиксированы повреждения кровли, как, например, на улице Володарского, где дерево упало на крышу. Особое внимание уделяется тем адресам, где вода проникла в жилые помещения. Щелоков подчеркнул, что именно такие случаи считаются приоритетными. Проверки также охватили многоквартирные дома.
В 11-м микрорайоне, в домах № 42 и № 48, зафиксированы протечки кровли.
Мэр отметил, что управляющие компании, в частности, «Жилсервис-3» и «7 квартал», активно включились в работу. Аналогичные проблемы выявлены и в других домах города и округа. На заседании штаба по ликвидации последствий было принято решение о выделении материальной помощи 46 семьям, которые определило управление соцзащиты.
По словам Щелокова, список получателей будет дополняться. Мэр подчеркнул, что работа по устранению последствий продолжается ежедневно.
В приоритетном порядке будут составлены акты дефектовки по домам на улицах Октябрьской, Крылова, Володарского и Ленина, где затоплены жилые помещения. По его словам, для сложных случаев предусмотрен больший срок рассмотрения, однако алгоритм действий уже выстроен, а поддержка со стороны региональных властей и понимание со стороны жителей позволяют уверенно двигаться вперёд.
Напомним, 2 августа в Арзамасском городском округе за день выпало почти две месячные нормы осадков. В результате шторма улицы оказались под водой, зафиксированы случаи сноса крыш и поваленных деревьев, а населенные пункты остались без электричества.
Ранее Щелоков заявлял, что пострадавшим жителям затопленных домов будет оказана материальная поддержка на первоочередные нужды в размере от 5 до 10 тысяч рублей.