Кофейня Skuratov в Омске анонсировала новое меню с сытными блюдами

Омская кофейня Skuratov анонсировала новое меню. Бранч, на котором можно будет приобрести новые блюда, пройдёт в это воскресенье, 10 августа, с 12:00 до 16:00 по адресу: Красный Путь, 111. Об этом сотрудники сети кофеен сообщили в своём телеграм-канале.
В меню появятся такие сытные блюда, как миндальные слойки с солёной карамелью и фундуком, куб с фисташкой и малиной, дениш с тыквой и облепихой, шарлотка с яблоками, тарт с малиной.
«А если вы больше по сытному — вас ждёт наша авторская версия онигири. С индейкой или форелью, на выбор», — сообщается в посте.
Представители заведения обещают, что блюда, которые понравятся большинству, будут появляться на витринах.
Ранее стало известно, что в Омске осенью откроется кафе «Цех85». Заведение будет работать по франшизе, филиалы которой уже есть в Москве и Санкт-Петербурге.