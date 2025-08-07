Кофейня Skuratov в Омске анонсировала новое меню с сытными блюдами

Омская кофейня Skuratov анонсировала новое меню. Бранч, на котором можно будет приобрести новые блюда, пройдёт в это воскресенье, 10 августа, с 12:00 до 16:00 по адресу: Красный Путь, 111. Об этом сотрудники сети кофеен сообщили в своём телеграм-канале.