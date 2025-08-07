«Крылья Советов» отправили в аренду в «Велес» 22-летнего форварда Павла Попова

Нападающий принадлежит «зелено-бело-синим» с февраля 2022 года. В РПЛ сыграл в шести встречах.
Павел Попов переходил в «Крылья Советов» из второй команды столичного клуба «Чертаново». Большую часть карьеры в Самаре провел в дубле волжан во Второй лиге. В 33 играх забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.
Плюс семь матчей за основу «КС». В них заработал один «горчичник». Последний был 24 октября 2024 года. Как раз, единственный кубковый против столичного «Динамо» — 3:6 (6+). На поле провел 14 минут.
«Крылья» отдали Попова в аренду в московский «Велес» из Второй лиги до конца нынешнего сезона.
