Пенсионеров Самарской области обучают кибербезопасности

В рамках программы «Самарское долголетие» пожилых жителей региона обучают основам кибербезопасности и противодействию интернет-мошенничеству. Совместно с обществом «Знание» организуются лекции по повышению компьютерной и мобильной грамотности.
Программа стартовала в 2025 году по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева и входит в нацпроект «Семья». Для пожилых граждан доступны творческие мастерские, спортивные секции, клубы по интересам и другие активности.
Одним из направлений стало обучение граждан старшего возраста, как защититься от интернет-аферистов. Очередная лекция прошла в Самарском семейном МФЦ, где такие занятия планируют проводить на регулярной основе.
Сейчас участниками программы являются более 6 тысяч пожилых самарцев.
