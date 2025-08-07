Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеров Самарской области обучают кибербезопасности

В рамках программы «Самарское долголетие» пожилых жителей региона обучают основам кибербезопасности и противодействию интернет-мошенничеству.

В рамках программы «Самарское долголетие» пожилых жителей региона обучают основам кибербезопасности и противодействию интернет-мошенничеству. Совместно с обществом «Знание» организуются лекции по повышению компьютерной и мобильной грамотности.

Программа стартовала в 2025 году по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева и входит в нацпроект «Семья». Для пожилых граждан доступны творческие мастерские, спортивные секции, клубы по интересам и другие активности.

Одним из направлений стало обучение граждан старшего возраста, как защититься от интернет-аферистов. Очередная лекция прошла в Самарском семейном МФЦ, где такие занятия планируют проводить на регулярной основе.

Сейчас участниками программы являются более 6 тысяч пожилых самарцев.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.