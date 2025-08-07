Ученые заявили о серии сильных вспышек на Солнце — что ждать белорусам

На Солнце за сутки произошло несколько десятков сильных вспышек. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики белорусам и другим жителям Земли.
Сообщается, что 6 августа наблюдалась умеренная вспышечная солнечная активность. В рентгеновском диапазоне зарегистрировали одну вспышку класса М и 23 вспышки класса С. В оптическом диапазоне была одна вспышка первого балла и еще 43 субвспышки.
По прогнозу космической погоды 7 августа геомагнитное поле ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости, а 8 августа возможно неустойчивое.
— Вспышечная солнечная активность в эти дни, в основном, умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные, — предупредили ученые.
Мы писали, что мощные магнитные бури обрушатся на Землю 8 и 9 августа — что ждать белорусам.
А еще белорусы смогут посетить ферму по выращиванию креветок с дегустацией.