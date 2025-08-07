Ученые заявили о серии сильных вспышек на Солнце — что ждать белорусам

Сообщается, что 6 августа наблюдалась умеренная вспышечная солнечная активность. В рентгеновском диапазоне зарегистрировали одну вспышку класса М и 23 вспышки класса С. В оптическом диапазоне была одна вспышка первого балла и еще 43 субвспышки.