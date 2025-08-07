Проблемы с желчью: чем опасен тренд на поедание сливочного масла кусками

— Если имеются проблемы с желчным пузырем, я бы ни в коем случае не советовал следовать этому тренду, потому что жир и масло — это мощнейшие раздражители для всей желчевыводящей системы. Из-за них возникают интенсивные сокращения этой системы и ходов, и протоков, и если какие-то есть проблемы, то могут возникнуть острые заболевания, — указал эксперт.