Проблемы с желчью: чем опасен тренд на поедание сливочного масла кусками

В Сети набирает популярность «диета хищников», при которой люди исключают из рациона растительную пищу. Отдельным трендом стало поедание сливочного масла. Приверженцы такой диеты употребляют его целыми кусками, как мороженое, а также добавляют в стейки и яичницу, передает Telegram-канал Baza. Чем опасно большое количество сливочного масла в рационе, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
Он предупредил: серьезные проблемы ожидают тех, у кого не в порядке желчевыводящая система. Если у человека есть камни в протоках, нарушена их моторика, то одномоментная сильная нагрузка жирной пищей (в этом случае — большим количеством сливочного масла) может привести к дискинезии.
— Дискинезия — это острый застой желчи в желчном пузыре, или спазм желчного пузыря, который сопровождается болями. Если дискинезия желчного пузыря уже есть в анамнезе или часто проявляется, то в дальнейшем она может привести к другим заболеваниям: холециститу и образованию конкремента в желчном пузыре, — объяснил диетолог.
Кроме того, возможны острая закупорка выхода из желчного пузыря, а также его воспаление. Рядом с этим органом находится поджелудочная железа, которая тоже может воспалиться.
— Если имеются проблемы с желчным пузырем, я бы ни в коем случае не советовал следовать этому тренду, потому что жир и масло — это мощнейшие раздражители для всей желчевыводящей системы. Из-за них возникают интенсивные сокращения этой системы и ходов, и протоков, и если какие-то есть проблемы, то могут возникнуть острые заболевания, — указал эксперт.
«Диету хищников» и поедание масла сложно назвать полезными. В странах, где зарегистрирована достаточно высокая продолжительность жизни, жир занимает в диете около 30 процентов в калорийном выражении, или максимум 70 граммов жира в сутки.
— Это считается вполне физиологичным, но есть исключения. Например, при ряде заболеваний 70 граммов жира за день будет уже многовато. Поэтому все эти выверты («диета хищников», кето-диета и прочие), как показывает практика, не являются оздоровительными, хотя могут сыграть свою роль в похудении, — обратил внимание собеседник «ВМ».
Если человек здоров, то его организм до определенного времени может «простить» ему подобные эксперименты. Но с годами резерв здоровья сокращается, поэтому очередная съеденная пачка сливочного масла может стать фатальной.
— Безопасное количество сливочного масла в день составляет примерно 20−30 граммов. Это так называемая армейская норма. Но с учетом того, что большинство людей — это не солдаты с их тяжелым физическим трудом, норма для обычного человека составляет 10−15 граммов, — заключил Гинзбург.
«Диета хищников», или карнивор-диета, предлагает человеку на период ограничений в питании употреблять в пищу только мясо, субпродукты, птицу, морепродукты, жирные молочные продукты и яйца. Что это за диета и есть ли от нее польза, разбиралась «Вечерняя Москва».