Что мешает развивать экспорт продовольствия в Сибири

— Железная дорога испытывает фундаментальные трудности. Некоторое время назад там стали активно наращивать парк вагонов и перестарались. Из-за чрезмерного количества составов движение замедлилось. Сейчас, чтобы увеличить скорость, графики движения оптимизируют, и отправки на дальние расстояния начали выравниваться. Тем не менее очевидны кадровая проблема, дефицит бригад, устаревшие инструкции. А почасовая оплата труда не способствует мотивации работников. Как говорится, солдат спит, а служба идет. Чтобы решить проблему грузоперевозок, мы вынуждены были на свои средства приобрести еще один тепловоз, который получили в ноябре прошлого года. Но погрязли в бумажной волоките, и тепловоз пока не может выходить на пути, — пояснил Илья Баринов.