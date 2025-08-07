Что мешает развивать экспорт продовольствия в Сибири

С начала года из Омской области за рубеж вывезено свыше 499 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции — это почти на сорок процентов больше, чем за аналогичный период 2024-го. Сегодня регион развивает торговые отношения с партнерами из 96 стран и планирует заключить новые соглашения. Сибирякам особенно интересен восточный рынок.
— В России изменяется культура питания, вытесняя из рациона хлеб. Сейчас среднестатистический гражданин ежегодно потребляет 54 килограмма изделий из муки. А вот житель Пакистана — 124 килограмма. И это просторная ниша для сбыта сибирской пшеницы и продуктов ее переработки. Вместе с населением растет потребление хлеба и в других странах Азии. Поэтому восточный рынок для нас весьма перспективен, — отметил президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Илья Баринов.
В 2024-м аграрии региона собрали рекордный урожай зерновых — почти четыре миллиона тонн (в полтора раза больше, чем годом ранее). И теперь, несмотря на сокращение пшеничных площадей, ситуация может повториться: нынешнее лето в Прииртышье снова весьма благоприятно для земледелия.
Между тем высокий урожай оборачивается и рядом проблем. Сейчас внутренние потребности региона в зерне полностью удовлетворены, элеваторы и склады еще не избавились от старых запасов, а уже начинается очередная уборочная. Вся надежда на экспорт.
Однако «шлагбаум» на восточном направлении в виде непомерных тарифов ставит Казахстан. А провоз зерна через его территорию в Киргизию и Узбекистан в этом году и вовсе закрыт. Вызывают нарекания аграриев и железнодорожные перевозки. В ожидании отправки вагоны могут простаивать на станциях пять-десять дней.
— Железная дорога испытывает фундаментальные трудности. Некоторое время назад там стали активно наращивать парк вагонов и перестарались. Из-за чрезмерного количества составов движение замедлилось. Сейчас, чтобы увеличить скорость, графики движения оптимизируют, и отправки на дальние расстояния начали выравниваться. Тем не менее очевидны кадровая проблема, дефицит бригад, устаревшие инструкции. А почасовая оплата труда не способствует мотивации работников. Как говорится, солдат спит, а служба идет. Чтобы решить проблему грузоперевозок, мы вынуждены были на свои средства приобрести еще один тепловоз, который получили в ноябре прошлого года. Но погрязли в бумажной волоките, и тепловоз пока не может выходить на пути, — пояснил Илья Баринов.
В 2024 году на поддержку экспортной деятельности омских предприятий было направлено около 1,4 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда составили льготные кредиты и «железнодорожные» компенсации.
Между тем объемы отправки грузов на экспорт сельхозпредприятиями Новосибирской области втрое превышают показатели омичей. Да, управление Западно-Сибирской железной дороги находится в Новосибирске, но омские аграрии тоже готовы наращивать поставки, и потенциальные заказчики у них есть. Поэтому возлагают большие надежды на новое руководство Омского территориального управления ЗСЖД, которому предстоит заняться проблемами, мешающими развитию грузоперевозок.
Еще один актуальный вопрос — затоваренные элеваторы. В этой связи эксперты задают закономерный вопрос: а нужны ли такие объемы зерна, предназначенного для государственных интервенций, в регионах с зерновым профицитом? Да и хранение обходится недешево.
Между тем.
По данным регионального минсельхоза, сейчас самообеспеченность Омской области по основным видам аграрной продукции превышает сто процентов, по зерну — двести процентов. Поэтому в тренде — планомерное развитие международной торговли. В прошлом году внешнеторговый оборот составил 437,5 миллиона долларов. Более половины экспорта приходится на продукцию растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Основными его статьями остаются зерно, горох, рапсовое масло, молоко, сливки, напитки, мороженое, мука. Особым спросом на внешнем рынке пользуются кондитерские изделия.
Ключевые партнеры региона — Казахстан, Китай, Индия, Турция, Узбекистан. Но омичи активно осваивают и новые рынки — Бангладеш, Исландии, Канады, Австралии.