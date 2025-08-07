Засуха грозит 12 регионам Казахстана в августе

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте гидрометцентра 6 августа, на юге страны в конце лета сохраняется высокая вероятность засухи. Так, в августе засуха прогнозируется в 12 областях РК:
- в Западно-Казахстанской области — в Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском, Каратюбинском и Бокейординском районах;
- в Актюбинской области — в Шалкарском и Иргизском районах;
- в Костанайской области — в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Карагандинской области — в Актогайском районе;
- в области Абай — в Аягозском и Урджарском районах;
- в Алматинской области — в Балхашском и Жамбылском районах;
- в Кызылординской области — в Аральском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде,
- в Атырауской области — в Махамбетском, Исатайском, Дамбинском и Кзылкогинском районах,
- а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Улытау.
Умеренно влажные условия прогнозируются:
- в Костанайской области — в Узункольском, Мендыгаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах,
- в Северо-Казахстанской области — в Жамбылском, Тайыншынском, Тимирязевском районах и в районах Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Шал акына.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.