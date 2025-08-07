Стало известно, кто выступит на фестивале «Столица закатов» в выходные

Новые выходные в Нижнем Новгороде будут наполнены зажигательными концертами, вкусными блюдами и интересными мастер-классами. Об этом сообщают в соцсетях организаторы фестиваля «Столица закатов».
Одно из важных культурных событий текущей недели — марафон концертов от Summer Sound x билайн, организованный совместно со «Столицей закатов». В минувший вторник, 5 августа, в Александровском саду выступила группа WILDWAYS, а в среду, 6 августа, — группа Uma2rman. Сегодня, 7 августа, нижегородцев ждет концерт 25/17 на сцене «Ракушки». 8 августа там выступит Дельфин, 9 августа — Три дня дождя, а 10 августа — Хаски.
В пятницу, 8 августа, также начнется фестивальная программа «Соло на закате». Напротив Академии Маяк сыграет на саксофоне Екатерина Савина, а на набережной Федоровского нижегородцев порадует резидент «Высоты» MariSSa.
В субботу, 9 августа, традиционно откроется Гастрономическая Рождественская. На набережной Федоровского дадут концерт YUNGMAXY, MASON, Yuri, а на Ярмарке сыграет на скрипке Анастасия Россиева. Вечером того же дня у катера «Герой» выступит Chronique.
Напомним, что 9 августа пройдет праздничная программа к десятилетию с открытия бургерной SALUT! в сквере Свердлова. Там выступят диджеи Арсений Залетов, Дмитрий Тимошенко, Сергей Тимошенко и Максим Купер, а хедлайнером вечера станет музыкальная группа Бюро. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и других активностях.
В воскресенье, 10 августа, в рамках «Соло на закате» в Кремле выступит скрипач Владимир Дорохин, а на набережной Федоровского — Таня Гуляева.
6+
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что гастроли цирка на воде «Царство фонтанов» проходят в Нижнем Новгороде.