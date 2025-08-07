Стало известно, кто выступит на фестивале «Столица закатов» в выходные

Одно из важных культурных событий текущей недели — марафон концертов от Summer Sound x билайн, организованный совместно со «Столицей закатов». В минувший вторник, 5 августа, в Александровском саду выступила группа WILDWAYS, а в среду, 6 августа, — группа Uma2rman. Сегодня, 7 августа, нижегородцев ждет концерт 25/17 на сцене «Ракушки». 8 августа там выступит Дельфин, 9 августа — Три дня дождя, а 10 августа — Хаски.