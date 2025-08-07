Минцифры проработает автоматическое получение льгот для участников СВО

«И, собственно, самый важный вопрос — переход на проактивное назначение мер поддержки, социальной поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Наша задача до конца года — сделать так, чтобы эти меры можно было получить, не обращаясь в органы власти. Чтобы все, кому эти льготы положены, автоматически эти льготы и были назначены», — сказал Шадаев.