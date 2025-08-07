Эксперт рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождение кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Комета была открыта 1 июля 2025 года системой телескопов-роботов ATLAS, созданной для поиска опасных астероидов. Ей присвоили имя 3I/ATLAS, где «3» означает «третий», а «I» — «межзвездный» от слова «Interstellar».
— Кометы в астрономии принято называть по имени их первооткрывателя, поэтому третью составную часть имени — «ATLAS» она получила в честь автоматизированной системы телескопов, которая ее обнаружила среди звезд, — объясняет Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского политеха.
По мнению ученых, приблизительный размер кометы составляет 10−12 км в диаметре, что делает ее достаточно большим космическим объектом данного класса и крупнейшим на сегодняшний момент известным межзвездным небесным телом, посетившим Солнечную систему. Но не все так однозначно.
Величину кометы определи по ее отражающей способности — то есть по тому, какое количество света от Солнца она отражает. Но важно понимать, что ученые при этом ориентировались только на уже известные им кометы Солнечной системы, поэтому до конца быть уверенными в размерах нельзя. Поскольку данный объект прилетел из далекого космоса, он может иметь совсем другую поверхность с другими отражающими свойствами. Поэтому величина кометы будет уточняться в ближайшие месяцы по мере приближения к нам, рассказывает эксперт ПНИПУ.
Комета поражает не только своими гигантскими размерами, но и колоссальной скоростью — ~209 000 км/ч, или 58 км/с. Чтобы представить, насколько это быстро: она могла бы долететь от Земли до Луны всего за 2 часа. Обычным ракетам нужно на это три дня.
— По мере приближения к Солнцу объект будет разгоняться под гравитационным притяжением звезды и достигнет максимальной скорости в 68−70 км/с. Это значит, что его скорость значительно превышает третью космическую — минимальный «порог», чтобы преодолеть притяжение от Солнца и вырваться за пределы нашей системы. Простыми словами — она движется настолько быстро, что навсегда покинет Солнечную систему после пролёта мимо нас, — объясняет ученый Пермского Политеха.
Ученые из Мичиганского государственного университета провели расчеты, чтобы выяснить, возможно ли отправить космический аппарат с Земли или с орбиты Марса, чтобы изучить комету и получить более подробные фотографии. Однако они пришли к выводу, что на текущем уровне технологического развития это невозможно. Скорость объекта слишком велика, и из-за того, что обнаружили ее слишком поздно, времени на подготовку и запуск миссии по перехвату кометы просто нет.
— Комета родилась далеко за пределами Солнечной системы. Ученые предполагают, что она прилетела из толстого диска Млечного пути, его основу составляют преимущественно старые звёзды, средний возраст которых оценивается в 10 миллиардов лет. Исследования показывают, что наблюдаемая комета, вероятно, старше предыдущих «гостей» нашей системы: астероида Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2I/Borisov) (2019), а также может быть значительно старше Солнца. По оценкам, вероятный возраст приближающегося небесного тела — более 7 миллиардов лет, — отмечает Евгений Бурмистров.
Учёные изучили старые фотографии космоса и смогли восстановить путь кометы 3I/ATLAS с мая 2025 года до сегодняшнего дня. Благодаря этому они теперь точно знают, куда она летит. Интересно, что, в отличие от других межзвёздных гостей, эта комета движется в той же плоскости, где вращаются планеты Солнечной системы. Это делает её траекторию необычной и особенно интересной для изучения.
— В настоящее время комета уже находится внутри орбиты Юпитера, двигаясь к Марсу. В октябре 2025 года она пройдет на расстоянии 210 млн км от Солнца, а минимальное расстояние до Земли составит 240 млн км. По текущим расчетам, она не представляет для нас угрозы. 3I/ATLAS даже не пересечет орбиту Земли, а предсказанная траектория показывает, что в процессе путешествия по нашей системе она гораздо ближе будет приближаться к Марсу — 28 млн км, Венере — 97 млн км и Юпитеру — 54 млн км.
Вокруг кометы ходит много слухов о возможном сходстве с НЛО. Поводом для обсуждений стали заявления гарвардского астрофизика Ави Леба. Он предположил, что размеры 3I/ATLAS «подозрительно велики», а ее появление во внутренней части Солнечной системы и траектория полета, так точно совпадающая с плоскостью вращения планет, «маловероятна без искусственного вмешательства». По его версии, объект может быть инопланетным зондом.
— Ави Леб — известный охотник за внеземными технологиями, который систематически приписывает наблюдаемым космическим объектам неестественное происхождение. Однако пока мы не видим никаких доказательств его гипотез. Наблюдаемая комета — безусловно уникальный космический объект, который на ближайшие месяцы привлечет к себе внимание многих астрономов. А ее исследование может пролить свет на процессы звездообразования и точно обогатит наши знания о Вселенной, — объясняет эксперт Пермского политеха.