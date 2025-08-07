Эксперт рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

Величину кометы определи по ее отражающей способности — то есть по тому, какое количество света от Солнца она отражает. Но важно понимать, что ученые при этом ориентировались только на уже известные им кометы Солнечной системы, поэтому до конца быть уверенными в размерах нельзя. Поскольку данный объект прилетел из далекого космоса, он может иметь совсем другую поверхность с другими отражающими свойствами. Поэтому величина кометы будет уточняться в ближайшие месяцы по мере приближения к нам, рассказывает эксперт ПНИПУ.