Лукашенко проведет совещание по деятельности КГБ за закрытыми дверями

Лукашенко проведет совещание по деятельности КГБ 7 августа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание с руководством Комитета государственной безопасности, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Уточняется, что темой совещания у президента 7 августа станут вопросы деятельности КГБ Беларуси. Но еще в пресс-службе обратили внимание на то, что совещание будет закрытым.

— Интересен и состав, и темы, о которых в кабинете Первого за закрытыми дверьми, очевидно, пойдет речь, — сказано в публикации телеграм-канала «Пул Первого».

Позднее в телеграм-канале опубликовали фото участников совещания, на котором были глава КГБ Иван Тертель, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед, глава аппарата Совмина Валерий Вакульчик, председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и другие чиновники.

Напомним, ранее белорусский президент предоставил Комитету госбезопасности новые права.

А недавно глава КГБ Тертель назвал четыре принципа Лукашенко при проведении обменов между Россией и Украиной при содействии Беларуси.

Также Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может предложить стране с самой быстрорастущей экономикой мира.

