В Красноярске аварии с самокатами сократились на 79%

С апреля по июнь 2025 года в Красноярске наблюдается значительное снижение числа аварий с участием электросамокатов — на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эти данные предоставил сервис кикшеринга Whoosh, который также отметил, что около 90% инцидентов заканчиваются легкими последствиями.
Снижение количества происшествий стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между сервисом, ГАИ и администрацией города. В Whoosh подчеркивают, что положительная динамика наблюдается вне зависимости от времени суток, месяца или района Красноярска.
«Это свидетельствует о том, что достигнутый эффект обусловлен комплексом мероприятий, а не только локальными ограничениями», — отметили представители сервиса.
Стоит отметить, что снижение аварийности фиксируется не только в Красноярске, но и в других российских городах, где налажен диалог между кикшерингом и местными властями, а также реализуются образовательные и контрольные инициативы.
В прошедшем сезоне жители и гости краевой столицы совершили более 2,5 миллиона поездок на самокатах. В 2024 году красноярцы проехали свыше 5,7 миллиона километров, а на каждого активного пользователя пришлось в среднем 14,7 поездки — на 30% больше, чем в предыдущем сезоне.